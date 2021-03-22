Son dakika haberi: Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içki imalatı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içki imalatı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kanal Mahallesi'nde bir ota galeri ve oto yıkama dükkanında sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 280 litre etil alkol, 370 sahte bandrol ve çok sayıda boş içki şişesi ile sahte içki yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.

Operasyonda zanlılar A.S. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş