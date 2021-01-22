Son dakika haberi: Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

22.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:42
Son dakika haberi: Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce V.D. ile H.B'nin sahte içki üretimi yaptıkları belirlendi.

V.D'nin ilçe merkezindeki ve H.B'nin Antalya merkezdeki evlerine düzenlenen operasyonda 605 litre etil alkol, 79 şişe sahte içki, 10 litre sahte alkol, 11 boş içki şişesi, 5 litrelik boş etil alkol bidonu ve 25 etiket ele geçirildi.

Operasyonda V.D. ile H.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ozan Doğulu Serdar Ortaç Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Ünal Karaman Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Rusya Sivasspor Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 09:42:33. #1.14#
title