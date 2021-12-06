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Son dakika haberi... Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... - Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Durdurulan otomobildeki sürücü araçtan indirilip yola yatırıldı Operasyonda peynir bidonları içinde 26 kilo 75 gram esrar maddesi ele geçirildi.

DİYARBAKIR (İHA) - - Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Durdurulan otomobildeki sürücü araçtan indirilip yola yatırıldı

Operasyonda peynir bidonları içinde 26 kilo 75 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ANTALYA - Antalya'da polis ekipleri, Diyarbakır'dan peynir bidonları içinde gönderilen 26 kilo 75 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan kente uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi almasının ardından operasyon hazırlığına başladı. Takibe aldıkları aracı durduran ekipler, içerisinden E. M., Ö. D. ve İ. Y. isimli şüphelileri sorguladı. Araçta yapılan aramada ise, peynir bidonuna gizlenmiş 336 gramı toz esrar olmak üzere toplamda 14 kilo 149 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonu derinleştiren ekiler, konuyla bağlantılı Ücgen mahallesindeki G. Y. isimli bir şüphelinin bulunduğu eve de baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 226 gramı toz esrar olmak üzere 11 kilo 926 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E. M., Ö. D., İ. Y. ve G. Y.'ye, ' Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem yapıldı.

Son dakika haberi... Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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