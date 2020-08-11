Son dakika haberi | Antalya'da polisi görünce kaçan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı Gelen son dakika haberine göre Antalya'da polisi görünce kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Antalya'da polisi görünce kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki cep telefonu gasbıyla ilgili araştırma yaptıkları sırada, Yavuz Özcan Parkı'nda hareketlerinden şüphelendikleri iki kişiyi durdurmak istedi.

Kaçan iki kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Cep telefonu gasbıyla ilgilerinin olmadığı anlaşılan iki kişi, emniyetten salıverildi.

Kaynak: AA