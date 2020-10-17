Son dakika haberi! Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (1)
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Son dakika haberi! Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (1)

17.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:31
Son dakika haberi! Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (1)

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'da sabah saatlerinde bir kuyumcuya polis üniformasıyla gelen soyguncu, kuyumcu ve ortağını plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdikten sonra, 1 kilo altını alarak kaçtı.

ANTALYA'da sabah saatlerinde bir kuyumcuya polis üniformasıyla gelen soyguncu, kuyumcu ve ortağını plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdikten sonra, 1 kilo altını alarak kaçtı.

Soygun, saat 09.30 sıralarında Güneş Mahallesi Hastanesi Caddesi'ndeki Sevda Kuyumculuk'ta meydana geldi. Motosikletli Yunus timlerinin giydiği üniformadan giyen kişi, elindeki tabancayla kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri sahibi Feyzi Bulce ve ortağı Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayan soyguncu, 1 kilo altını aldı. Soyguncu, kapıda kendisini bekleyen ve içerisinde bir kişinin olduğu eski model otomobile binerek uzaklaştı.


Son dakika haberi! Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (1)
Son dakika haberi! Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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