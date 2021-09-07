Son dakika haberi... Antalya'da polis ekipleri okulların çevresinde denetimler yaptı
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Son dakika haberi... Antalya'da polis ekipleri okulların çevresinde denetimler yaptı

Son dakika haberi... Antalya'da polis ekipleri okulların çevresinde denetimler yaptı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Antalya kent merkezi ile ilçelerde polis ekiplerince, okulların çevresindeki bazı iş yerlerine ve şüpheli kişilere yönelik denetimler yapıldı.

Antalya kent merkezi ile ilçelerde polis ekiplerince, okulların çevresindeki bazı iş yerlerine ve şüpheli kişilere yönelik denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve karma kadro personelinden oluşan ekip ve personelin katılımlarıyla, il merkezi ve ilçelerde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki 37 internet salonu, 39 kafe ve kahvehane, 74 büfe, 68 park ve bahçede "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

Denetimlerde, okul çevrelerindeki 596 kişi incelendi, aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik yönünden incelenen 128 araçtan biri trafikten men edilirken, 9 araç sürücüsüne 4 bin 222 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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