Son dakika haberi: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
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Son dakika haberi: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberi: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANTALYA'da, otomobille çarpışarak, motosikletten havaya fırlayıp, yola düşen Mehmet B.'nin (55) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANTALYA'da, otomobille çarpışarak, motosikletten havaya fırlayıp, yola düşen Mehmet B.'nin (55) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Mehmet B.'nin motosikletle hızla geldiği, önüne çıkan otomobille çarpıştığı ve havaya uçarak, yola düştüğü anlar, görüntülerde yer aldı. 

Kaza, cumartesi akşamı, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hızlı gittiği öne sürülen Mehmet B.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşı yönden gelerek, sola dönmek isteyen Barış P. (40) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Mehmet B., havaya fırlayarak, yola düştü. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı Mehmet B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Mehmet B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Barış P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Kaza anının iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü Mehmet B.'nin süratle geldiği ve önüne çıkan otomobille çarpıştığı görüldü. Mehmet B.'nin, otomobile çarpmasıyla havaya uçarak, yola düştüğü de görüntülere yansıdı.


Son dakika haberi: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
Son dakika haberi: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
Son dakika haberi: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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