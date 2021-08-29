Son dakika haberi... Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
M.İ'nin (40) kullandığı 01 L 5688 plakalı otomobil, Kurşunlu Şelalesi yakınlarında karşı şeritte yürüyen Resmiye Engel'e (34) çarparak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Engel'in yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İncelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Engel'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.
Tedavisi tamamlanan sürücü M.İ. gözaltına alındı.
Engel'in çalışmak için seraya gittiği, 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam