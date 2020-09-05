Son dakika haberi | Antalya'da otomobile silahlı saldırıda 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Antalya'da otomobile silahlı saldırıda 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 19 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberi | Antalya'da otomobile silahlı saldırıda 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
05.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 05.09.2020 01:28

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 19 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yukarı Pazarcı Mahallesi İnönü Caddesi'nde seyir halindeki Nazif Genç'in kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı.

Arka koltukta oturan Rabia Çerçi (19) göğsünden, sürücü ise kulağından yaralandı. Sürücü Genç tarafından otomobille hastaneye götürülen Çerçi, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ve 7 aylık bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Çerçi'nin cenazesini ailesi yarın teslim alacak.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan Hasan Hüseyin D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Çerçi'nin mayıs ayında nikahsız yaşadığı eşi E.Ş. ile tartışması nedeniyle annesinin evine geldiği, eve gelen E.Ş'nin ise Çerçi'yi darbederek çocuğun boğazına bıçak dayadığı, polis tarafından bacağından vurularak gözaltına alınan E.Ş'nin tutuklandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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