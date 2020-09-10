Son dakika haberi... Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haberi... Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika haberi... Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
10.09.2020 00:35 | Son Güncelleme: 10.09.2020 01:10

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına yakın bölgede yerleşim yerlerinin de bulunduğu öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

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