Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İslamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet