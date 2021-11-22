Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İslamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

 Vahşice katledilen Azra'nın isminin yaşatılacağı salonun açılışında gözyaşları sel oldu

Vahşice katledilen Azra'nın isminin yaşatılacağı salonun açılışında gözyaşları sel oldu

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title