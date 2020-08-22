Son dakika haberi... Antalya'da orman yangını (5) Son dakika haberleri: 'AYNI BÖLGE 1983 VE 1986 YILLARINDA DA YANDI'Antalya'nın Serik ilçesinde kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürerken, yapılan ilk tespitlere göre yangının anız yakılmasından dolayı çıktığı ve ormanlık alana sıçradıktan sonra da rüzgarın etkisiyle büyüdüğü belirlendi.

'AYNI BÖLGE 1983 VE 1986 YILLARINDA DA YANDI'

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürerken, yapılan ilk tespitlere göre yangının anız yakılmasından dolayı çıktığı ve ormanlık alana sıçradıktan sonra da rüzgarın etkisiyle büyüdüğü belirlendi. Yangının çıktığı Töngüçlü Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Büyükak, "Yangın Yukarı Hacıhasanlar mevkisinde başladı. Duman çıktığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Onlar da anında müdahalede bulundu. Rüzgarın hızıyla yangın çok hızlı bir şekilde büyüdü. Belediyenin araçları da geldi. Ne kadar müdahale edilse de rüzgarın farklı yönlerden esmesiyle yangın büyüdü. Uçak ve helikopterle müdahale edildi. Aynı bölge 1983 ve 1986 yıllarında da yandı" dedi.

Kaynak: DHA