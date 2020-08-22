Son dakika haberi | Antalya'da orman yangını (2)- Yeniden
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Antalya'da orman yangını (2)- Yeniden

Son dakika habere göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.

Son dakika haberi | Antalya'da orman yangını (2)- Yeniden
22.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:47

ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan yangına müdahale edilirken, alevlerin çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Serik ilçesine bağlı Tonguçlu Mahallesi Kaşıkçı mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle bir anda büyüyen yangın, çevreye yayıldı. Kaşıkçı mevkisinden Aklar bölgesine doğru ilerleyen yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yaptı. 

Yangına 3 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'ne bağlı 20'nin üzerinde arazöz, itfaiye ve su tankeri ile 30'dan fazla işçiyle müdahale çalışmalarına başlandı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evler ve seralara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Öte yandan bölgede ikamet eden vatandaşlar ise alevlerin yerleşim yerleri ve seralarına sıçramaması için traktörlerle çalışma yaptı. Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, yangın yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Bölgedeki elektrik akımı da dağıtım şirketi görevlileri tarafından kesildi. ÇEVRE İLLERDEN DESTEK İSTENDİAntalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının büyüyerek devam ettiğine işaret ederken, poyraz şeklindeki rüzgarın etkisinin çok büyük olduğu ve yangına hem karadan hem de havadan müdahaleye başlandığını bildirdi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesinin yanı sıra yakın çevre illerden de yangına müdahale için destek istendiği ifade edildi. NEMİ AZALTAN POYRAZ,  ORMAN YANGINLARINDA EN BÜYÜK RİSK Yangının çıktığı saatlerde Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Serik'teki Gebiz Orman Sahası Merkezi'nde hava sıcaklığı 39 derece, nem yüzde 19, kuzey yönünden esen rüzgarın hızı da saatte 7 kilometre ölçüldü. Hava sıcaklığının Serik'te yarın 38 derece olacağı tahmin ediliyor.Poyraz, havadaki nem oranını azaltması nedeniyle orman yangınları açısından en riskli rüzgar. Yangının oluşmasına, yayılmasına ve artmasına neden oluyor. Kuvvetli estiği zaman söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü 3. Sayfa
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Bilim Kurulu Üyesi Tufan, maskesiz düğünlere katılmayı 'cinayete teşebbüsle eşdeğer' olarak tanımladı
Bilim Kurulu Üyesi Tufan, maskesiz düğünlere katılmayı "cinayete teşebbüsle eşdeğer" olarak tanımladı
Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü
Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ozan Güven Hande Erçel
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla İzmir Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Antalya'da orman yangını (2)- Yeniden - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 17:29:35. #1.14#
title