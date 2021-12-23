Son dakika haberi... Antalya'da öldürdüğü kişiyi ormanlık alana gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişiyi boğarak öldürdükten sonra ormanlık alana gömdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mohamad Ghazi Jasem, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen Jasem, işlenen cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını, tehditle cesedi gömdüğünü kaydetti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "yağma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 20 yıl hapis cezası verdi.

Öte yandan, öldürülen Aykut Çakal'ın aracını satın alan tutuksuz sanık A.D'nin beraatine karar verildi.

Mağaza çalışanı Çakal'dan haber alamayan yakınları 23 Kasım'da polise kayıp başvurusu yapmıştı. Çakal'ın cesedi Varsak bölgesinde ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı gömülü halde bulunmuştu.

Cinayeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Suriye uyruklu Jasem tutuklanmış, kaçan Muhammet Karataş ise Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmiş, açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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