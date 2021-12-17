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Son dakika haberi! Antalya'da motosikletler çarpıştı, 2 sürücü öldü

Son dakika haberi! Antalya'da motosikletler çarpıştı, 2 sürücü öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kaş'a bağlı Çavdır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Can Karaca'nın (14) kullandığı 07 SYD 53 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Mustafa Arslan (56) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüler yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Karaca ve Arslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haberi! Antalya'da motosikletler çarpıştı, 2 sürücü öldü

Son dakika haberi! Antalya'da motosikletler çarpıştı, 2 sürücü öldü

Son dakika haberi! Antalya'da motosikletler çarpıştı, 2 sürücü öldü

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