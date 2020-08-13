Son dakika haberi | Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Okurcalar Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen Şerif A'nın kullandığı 07 GSM 45 plakalı otomobil ile Tolga Samur'un idaresindeki 15 EM 138 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Samur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şerif A. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA