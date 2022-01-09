Son dakika haberi | Antalya'da metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen kadın öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Antalya'da metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen kadın öldü

Son dakika haberi | Antalya'da metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen kadın öldü
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen kadın evinde ölü bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen kadın evinde ölü bulundu.

Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'ta ikamet eden H.T'yi (33) evinde hareketsiz bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Metil alkolden zehirlendiği düşünülen H.T'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayvansever emekli polise baltalı saldırı

Hayvansever emekli polise baltalı saldırı

 Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title