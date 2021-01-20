Makilik alanda yangın

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Asaz mevkisindeki makilik alanda dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Ulaşımın olmadığı dağlık bölgede çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale için alana Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yaklaşık 15 kişilik ekip, yol olmadığı için yürüyerek ulaştıkları bölgede kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci