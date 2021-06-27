Son dakika haberi: Antalya'da 'lokum'a kurtarma operasyonu
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Son dakika haberi: Antalya'da 'lokum'a kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da 'lokum'a kurtarma operasyonu Dalış yapan ünlü profesör, iki kez balıkçıların misinasına takılıp iğnelerini yutan lokum balığını iğnelerden kurtardı Antalya'da iki olta iğnesi yutmuş halde denizde dolaşan lokum balığı, bu dertten ünlü profesör sayesinde kurtuldu.

Antalya'da 'lokum'a kurtarma operasyonu

Dalış yapan ünlü profesör, iki kez balıkçıların misinasına takılıp iğnelerini yutan lokum balığını iğnelerden kurtardı

ANTALYA - Antalya'da iki olta iğnesi yutmuş halde denizde dolaşan lokum balığı, bu dertten ünlü profesör sayesinde kurtuldu. Lokum balığını su altında misinasından tutarak yakalayan profesör, iğneleri çıkartıp onu tekrar doğal yaşamına bıraktı.

Konyaaltı Sahili'nde geçtiğimiz günlerde öğrencileriyle birlikte dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, iki olta iğnesi yutmuş halde dolaşan bir lokum balığını fark etti. Misinayı tutup balığı eliyle yakalayan Gökoğlu, iğneyi çıkartmak için operasyona başladı. Birinci iğneyi başarıyla çıkartan Gökoğlu, ardından ikinci iğneyi de çıkardı. Başarılı operasyonlar sonrası tekrar doğal yaşamına bırakılan lokum balığı bölgeden uzaklaştı. O anlar ise su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberi: Antalya'da 'lokum'a kurtarma operasyonu
Son dakika haberi: Antalya'da 'lokum'a kurtarma operasyonu
Son dakika haberi: Antalya'da 'lokum'a kurtarma operasyonu
Son dakika haberi: Antalya'da 'lokum'a kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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