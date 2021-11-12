Son dakika haberi... Antalya'da kuyumcuyu öldürüp altınlarla kaçan şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir kuyumcuda çalışanı öldürüp yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçan şüpheli, Afyonkarahisar'da yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) vurmuştu. Yere düşen Gür'ü darbeden ve tekrar ateş eden zanlı, yaklaşık 2 kilogram altını alarak kayıplara karışmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlının peşine düştü. Olayın ardından şahsın kaçabileceği kent güzergahlarında güvenlik önlemleri alınırken, şahıs Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalandı. Kütahya karayolunda yakalanan şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlu silah, 1 adet silaha ait şarjör, 15 adet şarjör içerisinde Kalaşnikof mermisi, 100 bin TL, 1 kilogram külçe altın ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Zanlı, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda derin bir üzüntüye neden olan silahlı soygun olayının firarı şüphelisi şahıs Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada para, altın, silah ve ekipmanlar ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntüleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR