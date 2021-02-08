Son dakika haberi: Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haberi: Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası verildi

08.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:32
Son dakika haberi: Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası verildi

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Finike ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye 36 bin 800 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye 36 bin 800 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Turunçova Mahallesi'nde kumar oynatıldığı ihbarını aldığı bir kıraathaneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen N.K, S.K, H.A, M.Ş. ve Ö.S. yakalandı.

Şüphelilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 36 bin 800 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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