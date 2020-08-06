Son dakika haberi: Antalya'da Kovid-19 tedbirleri denetimi Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Antalya'da da yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Antalya'da da yapıldı. Antalya'da ekipler özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu plajlarda ve caddelerde denetim yaptı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde atlı polisler ile bisikletli martı timleri, vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu. Ekipler, gün boyunca sahil bandında devriye gezdi. Plaja gelen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de güneşlenen ve denize giren vatandaşlara Kovid-19'a karşı alınması gereken önlemleri anlatan broşürler dağıttı. Ekipler, güneşlenen vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent girişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere uyarılarda bulundu. Kaynak: AA