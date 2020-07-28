Son dakika haberi: Antalya?da kentsel dönüşümde ilk anahtarlar teslim edildi
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Son dakika haberi: Antalya?da kentsel dönüşümde ilk anahtarlar teslim edildi

Son dakika güncel haberine göre ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Santral mahallelerinde, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında A parselde tamamlanan 606 dairenin anahtarlarını, 460 hak sahibine teslim etti.

Son dakika haberi: Antalya?da kentsel dönüşümde ilk anahtarlar teslim edildi
28.07.2020 22:48 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:52

 

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Santral mahallelerinde, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında A parselde tamamlanan 606 dairenin anahtarlarını, 460 hak sahibine teslim etti.Kepez ilçesinde bulunan Kepez ve Santral mahallelerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener, Antepe A.Ş., yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener ise Eylül 2017 tarihinde ilk hafriyata başladıklarını belirterek, gerek kentsel dönüşüm modeliyle, gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden Antalya projesinin bugün ilk anahtar teslimlerini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Barış Ekener, "Antalya'nın değerine değer katan bu eşsiz projede yaşayacak vatandaşlarımıza en iyi markaları en doğru şekilde bir araya getirip, Sur Yapı'nın konuttaki tecrübesi ile birleştirerek mutluluk ve sağlık içerisinde oturacakları evler inşa ettik. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katan projemiz dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor." dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de doğup büyüdüğü, tozlu yollarında yürüdüğü Antalya'da, 26 yıllık siyasi hayatında hiçbir vatandaşın hakkını yemediğini söyledi. Yerel seçimden önce verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu dile getiren Böcek, 'Göreve gelmeden önce bu proje inşaatı durma noktasına gelmiş, hak sahiplerine yapılan kira yardımları kesilmişti. Seçim döneminde Böcek, kazanırsa projenin devam etmeyeceğini bile söyleyenler olmuştu. Ama Antalya'da kentsel dönüşümü başlatan ilk başkanlardan biriyim. O nedenle hak sahiplerinin beklentisini çok iyi biliyorum. Buradaki hak sahipleri ilçelerdeki arsalarını, yengelerim kollarındaki bileziklerini bozdurarak bugünlere kadar geldiler. Onların beklentisini iyi biliyorum' diye konuştu.Pandemi sürecindeki ekonomik sıkıntıya rağmen inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Böcek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün A parselde 460 hak sahibine dairelerini teslim ediyoruz. Eylül ayında E, 1 Ekim'de de D parsel olarak anahtar teslimlerine devam edeceğiz. Toplamda 972 daire teslimi olacak.?

Başkan Böcek, kira yardımı noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de görüşmeler yaptıklarını ama belediye olarak kendilerinin kira yardımının devam ettiğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Başkan Muhittin Böcek hak sahiplerine dairelerinin anahtarlarını teslim etti.


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Kaynak: DHA

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