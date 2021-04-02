Son dakika haberi... Antalya'da kendisini kelepçeleyip darbeden eşini öldüren kadının yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberi... Antalya'da kendisini kelepçeleyip darbeden eşini öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Antalya'da kendisini kelepçeleyip darbeden eşini öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

Son dakika gündem haberi... Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren kadının yargılanması sürüyor.

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren kadının yargılanması sürüyor.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Melek İ, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın 6 yaşındaki kızı İ.N.İ, babasının sürekli kendilerine ve annelerine kızdığını, dövdüğünü söyledi.

Olay günü bulundukları odaya giren babalarının elinde silah olduğunu, "Kelime-i Şehadet getir" dediğini aktaran İ.N.İ, şöyle konuştu:

"Sonra silahı bize de doğrulttu, ateş etti. Babam annemin saçından tuttu, döverek banyoya götürdü. Babamın annemin yüzüne soğuk su döktüğünü gördüm. Hiç sesi gelmiyordu. Annem ve babam kavga ederken ablam benim kulağımı kapattı. Annemin eli kelepçeliydi. Babamın elinde bıçak vardı, babam annemin saçını tutarak başka bir odaya götürdü. Ablamla birbirimizin elini tuttuk. Babam evden gidince annemin yanına gittik. Annem yatak odasındaydı, elleri önden kelepçeliydi ve kan vardı. Annemin üzeri çıplaktı, örtü verdik."

Evde tüfek aradıklarını bulamadıklarını daha sonra annesiyle komşuya gittiklerini belirten İ.N.İ, annesinin komşuda "Silah burada mı?" diye sorduğunu, olumsuz cevap alınca tekrar eve döndüklerini bildirdi.

Eve geldiklerine duvarda bir silah olduğunu fark ettiklerini anlatan İ.N.İ, "Sonra merdivenlerden babamın geldiği duyduk. Bağırarak, 'Sizi öldüreceğim' diyordu. Babam eve geldiğinde annemin ellerinde kelepçe vardı, elindeki kelepçeyi açamadık. Mermiyi kim koyduğunu bilmiyorum. Babam gelince annem babama sıktı, sadece bir kere silah sesi duydum, annem jandarmayı aradı. Annem bizim odadan çıkmamızı istemedi." diye konuştu.

Kelepçeyi açamamışlar

Sanığın büyük kızı C.D.İ, babasının annesine ve kendisine sürekli kötü davrandığını dile getirdi.

Babasının sürekli şiddet uyguladığını belirten C.D.İ. şöyle konuştu:

"Babam elinde büyük bir silahla odaya girdi. Annem 'Hayır lütfen çocuklarım var.' dedi. Babam sonra ateş etti. Sonra babam annemin kafasına tüfekle vurmaya başladı. Annemin saçından tuttu, içeriye götürdü. Annemin çığlık seslerini duyuyorduk. Eğer biz de odaya gitseydik, babam anneme daha çok vururdu, onun için annemin yanına gitmedik. Gece uyuyamadım. Babam hemen sinirlenirdi, daha çok beni ve annemi döverdi. Annemin daha önce de yüzünde, morluk, kan vardı. Annemin ellerindeki kelepçeyi sopayla, bıçakla açmaya çalıştım. Başta kaçmayı düşündük ama kelepçeyi açamayınca kaçmadık. Kaçsaydık babam anneannemlere, dedemlere zarar verirdi, kaçmadık."

Duruşma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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