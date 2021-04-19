Son dakika haberi! Antalya'da kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Son dakika haber: Antalya'nın Akseki, Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde kendisini jandarma olarak tanıttığı yaşlıları yaklaşık 150 bin TL dolandırdığı belirlenen şahıs yakalandı.

Antalya'nın Akseki, Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde kendisini jandarma olarak tanıttığı yaşlıları yaklaşık 150 bin TL dolandırdığı belirlenen şahıs yakalandı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşahap Mahallesi'nde kendisini jandarma olarak tanıtarak görüştüğü yaşlıların evdeki ziynet eşyalarını dolandırdığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Yürütülen çalışma kapsamında A.İ. olduğu belirlenen dolandırıcılık şüphelisi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Antalya merkez Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Akseki'ye getirilen şüpheli A.İ. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

Daha önce Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde de aynı yöntemi kullanarak insanları yaklaşık 150 bin TL dolandırdığı belirlenirken bir çok suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı