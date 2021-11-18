ANTALYA (İHA) - Kaza yapan motosiklet sürücüsü otomobilin altına kalmaktan kıl payı kurtuldu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüje vurdu

Arkasından gelen otomobil sürücüsü, yerde yatan gence bir metre kala direksiyon kırdı

ANTALYA - Antalya'da araçlar tarafından sık kullanılan caddede direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü orta refüje vurarak yerde sürüklendi. Genç arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinden şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet yan yatarken sürücü sürükledi. Bu sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü son anda direksiyonunu kırdı. Yerde yatan motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaralan genç için olay yerine sağlık çalışanları çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, hastaneye kaldırıldı.

1 metre kala direksiyonu kırdı, teğet geçti

Kaza anları ise cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun sağından gelen motosikletin bir anda sola doğru gitmeye başladığı ve daha sonra orta refüje vurduğu görüldü. Arkasından gelen otomobil sürücü ise gence yaklaşık 1 metre kala direksiyonunu kırarak, genci teğet geçti.

"Allah kurtardı"

Kaza anlarını anlatan Anıl Sarımusa, "Arkadaş sağdan geliyordu. Bir anda sola kırdı. Kaldırıma vurdu. Arkasından beyaz bir araç geliyordu. Araba frene basarak sağa kırdı. Çocuk son anda kurtuldu. Allah kurtardı. Büyük sıkıntı olabilirdi. Bir hemen koşarak arkadaşı aldık, kaldırıma oturttuk. Ondan sonra ambulans çağırdık. Bir şey yoktu" sözleri ile anlattı.