Son dakika haberi | Antalya'da kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi | Antalya'da kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Antalya'da kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ramazan Bucak'ın (44) kullandığı 07 AAD 148 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Yukarı Kocayatak Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen konteyner yüklü 16 DAF 96 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Bucak ile kamyonette bulunan İlhan Eroğlu (29) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler kamyonette sıkışan sürücüyü çıkardı.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Son dakika haberi | Antalya'da kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Antalya'da kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Antalya'da kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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