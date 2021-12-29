Son dakika haberi | Antalya'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi | Antalya'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberi | Antalya'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Erol Danacı (52) yönetimindeki Aksu Belediyesine ait 07 SZ 408 plakalı kamyon, Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde İbrahim Ş. idaresindeki 07 ASB 193 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan Danacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan tır sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Danacı'nın cenazesi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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