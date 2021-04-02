Son dakika haberi... Antalya'da kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Antalya'da ormanlık alanda bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.

Antalya'da ormanlık alanda bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, T.K. isimli kadın Kızıllı Mahallesi ormanlık alanda geçtiğimiz çarşamba günü kimliği belirsiz bir kişinin cinsel saldırısına uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı 4'üncü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri şüphelinin M.A.Ş. olduğunu belirledi. Saklandığı evinde yakalanan M.A.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı