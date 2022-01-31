Son dakika haberi | Antalya'da kaçak kazı operasyonu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 'kaçak kazı' ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İhbarın geldiği bölgeye giden ekipler, 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Dün saat 18.00 sıralarında 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbar, Jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Aladaş mevkii tepesinde kaçak kazı yapıldığı bildirilen ihbar üzerine Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri tarafından bölgede arama yapıldı. Yapılan aramada kaçak kazı yapan şahısların R.D. ve B.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı.

Şüpheli şahısların suçta kullandıkları araçta aramada 1 adet dijital dedektör ekranı, 1 adet dedektör başlığı, 1 adet dedektörde kullanılan batarya, 8 adet 50-60 santim uzunluğun define aramada kullanılan çubuk, 1 adet el yapımı define arama aparat, 2 adet define aramada kullanılan bakır çubuk ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa