Son dakika haberi | Antalya'da jandarmadan uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Antalya'da jandarmadan uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Antalya'da jandarmadan uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu

Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu madde ve kaçak tütün ticareti yapan yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da uyuşturucu madde ve kaçak tütün ticareti yapan yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan yabancı uyruklu kişileri takibe aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan operasyonda M.A.A ve M.H isimli şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 bin 500 adet uyuşturucu hap, bin 400 tablet muhtelif marka kaçak tıbbi ilaç, 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüphelilerinden M.A.A gözaltına alınırken, M.H'yi yakalama çalışmasının ise devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar Hırsızlar

Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar Hırsızlar

 Namaz çıkışı yol kenarında ölü bulundu

Namaz çıkışı yol kenarında ölü bulundu

 Eşini bıçaklayıp 14 tane tansiyon hapı içiren ve ölmesi için başında bekleyen kocanın avukatından 'Çarşaf' savunması

Eşini bıçaklayıp 14 tane tansiyon hapı içiren ve ölmesi için başında bekleyen kocanın avukatından "Çarşaf" savunması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title