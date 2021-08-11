Son dakika haberleri! ANTALYA'DA JANDARMADAN KAREKODLU EMNİYET KEMERİ VİDEO UYGULAMASI
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Son dakika haberleri! ANTALYA'DA JANDARMADAN KAREKODLU EMNİYET KEMERİ VİDEO UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Kemer ilçesinde toplu taşıma ve şehirler arası otobüslere yönelik uygulamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan ve emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı video, karekod uygulamasıyla yolculara izletildi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde toplu taşıma ve şehirler arası otobüslere yönelik uygulamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan ve emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı video, karekod uygulamasıyla yolculara izletildi. Uygulama, Türkiye'de ilk defa kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeyle, trafik kazaları ile kazalardaki yaralanma ve ölüm olaylarının en aza indirilmesi için Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalarda, şehir içi ve şehirler arası minibüs ve otobüslerde emniyet kemeri, takograf, sürücü dinlenme süreleri ve alkol kontrolü yapıldı.

Beldibi Mahallesi'ndeki D-400 kara yolunda yapılan uygulamada, çevrilen minibüs ve otobüslerde, sürücülerle yolculara, trafik kazalarında yaralanma ve ölümleri en aza indirmek için emniyet kemeri takmanın gerekliliği anlatıldı. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan video, karekod uygulamasıyla telefonlara yüklenip izletildi. Videoda emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı. 8 Ağustos'ta Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybedip, 17 kişinin yaralandığı trafik kazasında, sadece emniyet kemeri takılı kişinin hafif sıyrıklarla otobüsten yürüyerek çıktığı, sürücülere ve yolculara hatırlatıldı.

Son dakika haberleri! ANTALYA'DA JANDARMADAN KAREKODLU EMNİYET KEMERİ VİDEO UYGULAMASI
Son dakika haberleri! ANTALYA'DA JANDARMADAN KAREKODLU EMNİYET KEMERİ VİDEO UYGULAMASI
Son dakika haberleri! ANTALYA'DA JANDARMADAN KAREKODLU EMNİYET KEMERİ VİDEO UYGULAMASI
Son dakika haberleri! ANTALYA'DA JANDARMADAN KAREKODLU EMNİYET KEMERİ VİDEO UYGULAMASI
Son dakika haberleri! ANTALYA'DA JANDARMADAN KAREKODLU EMNİYET KEMERİ VİDEO UYGULAMASI
Son dakika haberleri! ANTALYA'DA JANDARMADAN KAREKODLU EMNİYET KEMERİ VİDEO UYGULAMASI
Son dakika haberleri! ANTALYA'DA JANDARMADAN KAREKODLU EMNİYET KEMERİ VİDEO UYGULAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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