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Son dakika haberi... Antalya'da jandarmadan dubleks daireye kumar operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Antalya'da jandarmadan dubleks daireye kumar operasyonu

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dubleks bir daireye yapılan kumar operasyonunda 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dubleks bir daireye yapılan kumar operasyonunda 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda masada bulunan alacak verecek defterine el konulurken, şahıslara 8 bin TL para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre; Manavgat İstihbarat kısmı ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde B.T. (35), ait evde kumar oynandığı yönde ihbar aldı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, dubleks dairede A.Y.(49), A.Ş. (50), Ö.F.E. (24) A. B. (44) A. Y. (41) M. T. (49) olmak üzere toplamda 6 şahsın kumar oynadığı tespit etti.

Suçta kullanılan ve oyun oynandığı tespit edilen 50 deste 52 iskambil kağıdı, 3 adet kırmızı renkli zarf, 250 adet pul, poker masası kumar oynayan şahısların alacak verecek durumunu gösterir kayıtların bulunduğu defter ele geçirilerek el konuldu.

Ekipler ev sahibi B. T. hakkında TCK 228. maddesi uyarınca Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak suçundan tahkikat yaptı. Kumar oynayan 6 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34. maddesine istinaden 8 bin 16 TL para cezası verildi. - ANTALYA

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