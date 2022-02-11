Son dakika haberi... Antalya'da iş hanında çıkan yangın hasara yol açtı

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş hanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Vakıf İş Hanı'nın giriş katında bulunan bir restoranda saat 17.30 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, dış cepheye ve diğer katlara sıçradı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunanları tahliye ettikten sonra yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonucu belirleneceği bildirildi.