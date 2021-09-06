Son dakika haberi | Antalya'da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü
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Son dakika haberi | Antalya'da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü

Son dakika haberi | Antalya'da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki bir iş yerinde, hırsızlık şüphelisi bir şahıs elektrik panosunun bulunduğu yerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki bir iş yerinde, hırsızlık şüphelisi bir şahıs elektrik panosunun bulunduğu yerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kablo hırsızlığı için girdiği değerlendirilen şahsın üzerinden bıçak ve tornavida çıktı.

Olay, Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi Kılıçarslan Mahallesi Mescit Sokak üzerindeki faaliyette olmayan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde işyerine kimliği belirsiz bir şahsın girdiğini görenler, durumu işletmeyle ilgilenen vatandaşa bildirdi. İşyerine anahtarla giren bir vatandaş, elektrik panolarının bulunduğu yerde hareketsiz oturur vaziyette bir kişinin olduğunu gördü. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin elektrik akımından dolayı şahsı kontrol edemezken, dağıtım şirketi personelleri işyerinin akımını kesti. Ardından sağlık ekiplerinin kontrol ettiği şahsın, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Üzerinden bıçak ve tornavida çıktı

Elektrik panosu yakınındaki kabloların yanında bulunan şahsın üzerinden tornavida ve bıçak çıkması üzerine Hırsızlık Büro ekipleri de olay yerine gelip çalışma gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre, şahsın elektrik kablolarını kesmek isterken akıma kapıldığı belirtildi. Üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkek şahsın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haberi | Antalya'da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü
Son dakika haberi | Antalya'da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü
Son dakika haberi | Antalya'da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü
Son dakika haberi | Antalya'da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü
Son dakika haberi | Antalya'da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü
Son dakika haberi | Antalya'da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü
Son dakika haberi | Antalya'da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü
Son dakika haberi | Antalya'da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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