Antalya'da hastane çatısında çıkan yangın korkuttu
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Antalya'da hastane çatısında çıkan yangın korkuttu

26.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:06

Antalya'da hastane çatısında çıkan yangın korkuttu Antalya'nın, Serik ilçesinde bir hastanenin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Antalya'da hastane çatısında çıkan yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'nın, Serik ilçesinde bir hastanenin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Serik Devlet Hastanesi çatı katında havalandırma ünitesinde meydana gelen yangına ilk müdahaleyi hastane çalışanları yaptı. Daha sonra büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. 3 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Klima ünitesinin zarar gördüğü yangında kısa süreli panik yaşandı ve hastalar ile hastane personeli dışarı çıkartıldı. Yangının söndürülmesi sonrası hastane ve personel geri döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

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Antalya'da hastane çatısında çıkan yangın korkuttu
Antalya'da hastane çatısında çıkan yangın korkuttu
Antalya'da hastane çatısında çıkan yangın korkuttu
Antalya'da hastane çatısında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ

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