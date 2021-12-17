Son dakika haberi: Antalya'da haklarında arama kararı bulunan 86 kişi yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 86 kişi operasyonla gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 86 kişi operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte "hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından haklarında yakalama emri bulunan 121 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 48 ekip ve 115 personelin destek verdiği operasyonda, yakalaması bulunan 86 kişi yakalandı.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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