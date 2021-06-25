Son dakika haberi | Antalya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın bulundu

Son dakika haberine göre Antalya'da 4 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan yabancı uyruklu kadın bulundu.

Antalya'da 4 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan yabancı uyruklu kadın bulundu.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan uyruklu G.U, kız kardeşi A.J'den (48) haber alamadığı ve hayatından endişe ettiğiyle ilgili 21 Haziran'da Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yaptı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmada, kaybolduğu bildirilen yabancı uyruklu A.J'ye, dün Muratpaşa ilçesinde ulaşıldı.

Ekiplerin kadın ile yaptığı görüşmede, A.J, çalıştığı iş yerinden 18 Haziran'da ayrıldığını ve iş aramaya başladığını söyledi.

Telefonuna yurt dışında kullandığı GSM hattını taktığı için yakınlarının kendisine ulaşamadığını öne süren kadın polis ekibine, herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını ve kimseden şikayet olmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam