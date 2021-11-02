Son dakika haberi | Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da güvenlik görevlisini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mevlüt K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Mevlüt K, daha önce cinayetten hapis yattığını ve salgın sürecinde izinle cezaevinden çıktığını söyledi.

Cezaevinden çıktıktan sonra hurdacılık yaparak geçimini sağladığını, kazandığı parayla pansiyonda kaldığını anlatan Mevlüt K, parası olmadığında ise olayın gerçekleştiği yerde kaldığını öne sürdü.

Olaydan önce alkol ve uyuşturucu kullandığını savunan Mevlüt K, bölgedeki bir kayanın üstünde otururken yakınına bir araç yanaştığını, içinde iki kişinin bulunduğunu ifade etti.

Mevlüt K, "Araçtan inen Hakan Ökten küfrederek bana doğru geldi, 'Ne arıyorsun burada?' diye tepki gösterdi. Elinde bir cisim vardı ve bana zarar vermesinden korktum. Daha önce çöplükten bulduğum silahla maktulün önüne 2-3 el ateş ettim." dedi.

Tabancıyı daha önce hiç kullanmadığını öne süren Mevlüt K, Ökten'in öldüğünü diğer gün öğrendiğini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu savundu.

Ölen Hakan Ökten'in kardeşi, şikayetçi olduğunu, cinayetin planlanarak yapıldığını düşündüğünü bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde Santral Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Mayıs'ta silahla yaralanmış olarak bulunan Hakan Ökten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan çalışmada başka bir cinayetten dolayı bulunduğu cezaevinden geçen yıl şartlı tahliye olduğu öğrenilen şüpheli Mevlüt K'nin olayı gerçekleştirdiğini tespit etmiş, bir akrabasının evinde saklanırken yakalanmıştı.

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