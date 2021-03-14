Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü-2
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Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü-2

14.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:00

Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü-2ANTALYA Limanı Serbest Bölge'de gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü-2

ANTALYA Limanı Serbest Bölge'de gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana geldi.

Antalya Limanı Serbest Bölge'deki Damen adlı gemi yapım atölyesinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Boya presinden kaynaklandığı öğrenilen yangın, bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen personele ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangında maddi zarar meydana geldi.

Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü-2
Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü-2
Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü-2
Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü-2
Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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