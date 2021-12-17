Son dakika haberi | Antalya'da gayrimenkul suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde vatandaşları tehdit ederek gayrimenkulleri sahiplendikleri iddia edilen suç örgütüne jandarma tarafından şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Döşemealtı ilçesinde tehdit ve korkutarak vatandaşların ve kamunun mülkiyetindeki bir kısım gayrimenkulleri sahiplendikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik sabah 07.00'da operasyon talimatı verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Firar olan 1 şüphelinin ise aranmasının sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ANTALYA

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