Son dakika haberi | Antalya'da gayrimenkul suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Antalya'da gayrimenkul suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Son dakika haberi | Antalya'da gayrimenkul suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde vatandaşları tehdit ederek gayrimenkulleri sahiplendikleri iddia edilen suç örgütüne jandarma tarafından şafak operasyonu düzenlendi.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde vatandaşları tehdit ederek gayrimenkulleri sahiplendikleri iddia edilen suç örgütüne jandarma tarafından şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Döşemealtı ilçesinde tehdit ve korkutarak vatandaşların ve kamunun mülkiyetindeki bir kısım gayrimenkulleri sahiplendikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik sabah 07.00'da operasyon talimatı verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Firar olan 1 şüphelinin ise aranmasının sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ANTALYA

'Kız arkadaşıma laf attın' kavgası feci bitti! 21 yaşındaki genci kalbinden bıçaklayarak öldürdüler

"Kız arkadaşıma laf attın" kavgası feci bitti! 21 yaşındaki genci kalbinden bıçaklayarak öldürdüler

 Ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

Ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

 Bebeğin ağlamasını duyan komşular ekiplere haber verdi, içeri girilince anne asılı halde bulundu

Bebeğin ağlamasını duyan komşular ekiplere haber verdi, içeri girilince anne asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title