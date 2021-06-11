Son dakika haberi | Antalya'da galericiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Antalya'da galericiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi | Antalya'da galericiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Antalya'da otomobil galerisi sahibi bir kişinin iş yerinde silahla öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli yakalandı.

Antalya'da otomobil galerisi sahibi bir kişinin iş yerinde silahla öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli yakalandı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otomobil galerisi bulunan Mesut Bağdınlı (49), yakınları tarafından iş yerinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, adli tıp morguna götürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, B.A. (21) ve U.D'yi (21) gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, Bağdınlı ile aralarında araç kiralama konusuyla ilgili alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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