Son dakika haberi... Antalya'da fiber internet kablolarını çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
28.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:58
Son dakika haberleri... Antalya'da fiber internet kablolarını keserek çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da fiber internet kablolarını keserek çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerindeki yeraltı fiber internet kabloları ile rögar kapaklarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliler A.A, O.S. ve O.E.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin, 44 farklı bölgede fiber internet kablosu ile rögar kapağı çaldıkları iddia edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin