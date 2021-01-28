Son dakika haberi... Antalya'da fiber internet kablolarını çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Antalya'da fiber internet kablolarını çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

28.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:58
Son dakika haberi... Antalya'da fiber internet kablolarını çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Antalya'da fiber internet kablolarını keserek çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da fiber internet kablolarını keserek çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerindeki yeraltı fiber internet kabloları ile rögar kapaklarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliler A.A, O.S. ve O.E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin, 44 farklı bölgede fiber internet kablosu ile rögar kapağı çaldıkları iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Bursa Kavga Silah Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Antalya'da fiber internet kablolarını çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 18:58:33. #1.15#
title