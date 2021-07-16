Son dakika haberi... Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 67 kişiden 26'sı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 67 kişiden 26'sı tutuklandı

Son dakika haberi... Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 67 kişiden 26'sı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 67 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 67 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve ilçe büro amirlikleri ekiplerince, geçen ve bu ay düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 67 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, bir şüpheli de soruşturması kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edil.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunun bir kişinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22,5 yıla kadar...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar...
Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı
Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ersin Tatar İbrahim Aydemir Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 67 kişiden 26'sı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 21:21:10. #1.15#

title