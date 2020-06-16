Son dakika haberi... Antalya'da FETÖ operasyonları: 15 gözaltı Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı Merkez ve Dış İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. 15 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 11'i alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. İfade işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, bir şahıs ise tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA