Son dakika haberi | Antalya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Antalya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Antalya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler: Antalya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen karı koca, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen karı koca, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konuksever Mahallesi 809 Sokak'taki üç katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Alevlerin yayıldığı evde bulunan Cahit ile eşi Fatma Şamlı, komşularının yardımıyla kurtuldu.

Dumandan etkilenen çift, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Binada oturanlar tedbir amacıyla dışarı çıkarken, evdeki yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Aynı binanın üçüncü katında oturan İlhan Kuşman, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde otururlarken büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

Alt kattaki daireden patlama sesi duyduklarını belirten Kuşman, "Balkona çıktık, pencereden alevler çıkıyordu. Hemen yardım etmek için koştuk. Komşumuz, kapıyı açtı, 'buzdolabım patladı' dedi. Biz de amcayı ve teyzeyi dışarı çıkardık. Ambulansla hastaneye götürüldüler. Evleri tamamen yandı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Arda Turan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Antalya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 00:21:34. #1.15#
title