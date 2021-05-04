Son dakika haberi: Antalya'da dev kumar operasyonu: 16 kişiye 71 bin 376 TL ceza
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Son dakika haberi: Antalya'da dev kumar operasyonu: 16 kişiye 71 bin 376 TL ceza

Son dakika haberi: Antalya'da dev kumar operasyonu: 16 kişiye 71 bin 376 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Antalya'da bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, bahse konu olan adrese operasyon düzenledi.

Antalya'da bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, bahse konu olan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği tespit edilen 16 kişiye toplamda 71 bin 376 TL idari para cezası uygulandı.

Kepez ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığının anlaşılması üzerine Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden adrese yapılan operasyonda, 16 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafe ihlalinden toplam 71 bin 376 TL idari para cezası uygulandı. Kumarda kullanılan 149 adet oyun kartı, 979 adet pul, 1 adet televizyon ve 1 adet cep telefonuna el konuldu. İş yeri sahibi E.Y.A. isimli şahsın yapılan sorgulamasında Antalya 20. Asliye Ceza Mahkemesince aranmasının olduğu anlaşıldı. Kumar oynatmaktan ayrıca tahkikat evrakı tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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