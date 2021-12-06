Son dakika haber! Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı

ANTALYA (İHA) - Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı

Hortum, etkisini kaybederek gözlerden kayboldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde denizin iki farklı noktasında çıkan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kapalı bir havanın hakim olduğu Serik ilçesinde, sabah 09.30 sıralarında denizde hortum çıktı. Boğazkent Mahallesi açıklarında iki farklı noktada çıkan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kıyıdan oldukça uzakta yaklaşık yarım saat boyunca etkisini sürdüren hortum, ardından gözlerden kayboldu.