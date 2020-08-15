Son dakika haberi! Antalya'da çıkan yangında 25 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Son dakika habere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında 25 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
15.08.2020 22:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 22:36
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında 25 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Palamut Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına, 1 su tankeri, 3 arazöz ve 15 yangın işçisiyle müdahale edildi.
Yangında, 25 dönüm alan zarar gördü.
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Kaynak: AA