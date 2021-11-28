Son dakika haberi | Antalya'da çıkan hortum kamerada...Deprem korkusu yaşatan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi - Haberler
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Son dakika haberi | Antalya'da çıkan hortum kamerada...Deprem korkusu yaşatan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da çıkan hortum kamerada.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da çıkan hortum kamerada... Deprem korkusu yaşatan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi

Onlarca ağacı kökünden söken ve iki çocuk parkını kullanılamaz hale getiren hortum, apartmandaki bazı dairelere de zarar verdi

Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar:

"O anda avizelere baktığımda bina sallanıyordu. Deprem olduğunu zannettik"

ANTALYA - Antalya'da dün akşam şehir merkezinde çıkan ve bir mahalleyi savaş alanına çeviren hortumun verdiği hasar havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Apartmandaki dairelere zarar verip, 2 çocuk parkındaki dev ağaçları kökünden sökerek deviren hortum güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, 'Bina sallanıyordu, deprem oluyor sandık" sözleriyle yaşadıkları kokuyu dile getirdi.

Antalya'da dün akşam saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi'nde ise akşam saat 20.00 sıralarında hortum çıktı. Bir çocuk parkındaki ağaçları devirerek sitelere doğru ilerleyen hortum, dairelerin balkonlarındaki panjurları parçaladı. Çatılardaki gün ısılarını da söken hortum, tabelaları da devirdikten sonra bir başka çocuk parkındaki ağaçları da devirdi. Olayda yaralanan olmazken, üzerine ağaç devrilen bir araçta hasar oluştu. Hortum anı sitenin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saat 20.09'da şiddetli rüzgarın bir anda artması ve hortumun ağaçlar ile tabelaları yerinden sökmesi yer aldı.

"Komşular 'evin uçuyor' dedi"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çağlayan, "Bir uğultu sesine çıktık. Hortumdu ve 15-20 saniye sürdü. Ağaçları yıktı, bir araba altında kaldı. Çatılardan gün ısıları söktü" dedi.

Hortumun zarar verdiği evin sahibi Edip Tursun da, balkondaki panjurlarının paramparça olduğunu belirterek, "Akşam ben evde yoktum. Komşular aradı 'evin uçuyor' dedi. O derece yani. Geldiğimde bu halde buldum. Balkonda çocuk bisikleti, çamaşırlar vardı hepsini alıp götürmüş. 5-6 bin lira zararım var" diye konuştu.

"Deprem oluyor sandık"

Olay anında yoğun bir gürültü duyduklarını belirten Adnan Horadik ise, "Salonda oturuyorduk, birdenbire pencerelere basınç uyguladı. O anda avizelere baktığımda bina sallanıyordu. Deprem olduğunu zannettik. Kapıya doğru yöneldiğimizde sandalye, masa, panjur ve balkonda olan her şeyin aşağı uçtuğunu gördük. Ben 50 yıldır Antalya'dayım, böyle bir şey görmemiştim. Parkı yerle bir ettikten sonra bizim binaya vurarak hızını kesip ilerideki parkta son buldu. Orada da ağaçları devirmiş. Gündüz olsa çok kötü olurdu. Araba ve insanlara zarar vermiş olabilirdi. Eğer gündüz olsaydı parkta çocuklar muhakkak olacaktı. O çocukların halini düşünemiyorum. Gerçekten çok tehlikeli bir olay atlattık. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Antalya'da çıkan hortum kamerada...Deprem korkusu yaşatan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi

Son dakika haberi | Antalya'da çıkan hortum kamerada...Deprem korkusu yaşatan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi

Son dakika haberi | Antalya'da çıkan hortum kamerada...Deprem korkusu yaşatan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi

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İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri

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